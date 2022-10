Highlights Musetti-Zapata Miralles 6-3 6-0 | Atp Firenze 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Grande prestazione di Lorenzo, che batte lo spagnolo6-3 6-0, e vola ai quarti di finale dell’Atp 250 di: ecco ilcon gli. Dopo un primo set combattuto,esce dalla partita nel secondo parziale concedendo tre break a unstraordinario. Best ranking perche diventa numero 26 della classifica Atp. Sesto quarto di finale in stagione per il tennista toscano che ritornerà in campo domani contro Mcdonald, che ha battuto l’altro italiano Francesco Passaro. SportFace.