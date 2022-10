Hellas Verona in cerca di un allenatore | chi arriverà?

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’esonero di Cioffi ha lasciato un vuoto sulla panchina dell’, indi unche possa sostituire l’ex tecnico dell’Udinese. Il tempo stringe e gli impegni si avvicinano, visto che gli scaligeri Domenica sera ospiteranno il Milan, campione d’Italia che sta lavorando al meglio per rimanere ai piani alti. La compagine veneta ha invece inanellato diverse sconfitte e ha la necessità di lasciarsi tutto alle spalle. Diverse ipotesi e molti dubbi, che si sommano alla paura di non ottenere la salvezza. Ma chisulla panchina dell’: le ipotesi per il ruolo diI 5 punti nelle prime nove giornate di Serie A hanno portato la società ...