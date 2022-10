GFVip | Charlie vs Patrizia | nuovi litigi dividono i concorrenti 

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dissapori e divergenze all’interno della Casa del Grande Fratello VIP.ai ferri corti Mentrecontinua a voler coinvolgere i coinquilini della casa più spiata d’Italia in attività comuni e ludiche,si dedica appieno alla manutenzione della casa, alle pulizie e agli aspetti pratici della quotidianità. Stando a quanto dichiara, la conduttrice dovrebbe aprirsi di più cercando di pensare meno alla manutenzione degli ambienti, maresta ferma sulle sue posizioni. Se il desiderio diè quello di trascorrere più tempo a tavola con i vip, di partecipare e giochi di gruppo e di confrontarsi maggiormente, al contrariopreferisce “vivere nell’ordine e nella pulizia”. La concorrente chiarisce che ...

Grande Fratello

Eliminato Grande Fratello Vip del 13 ottobre, Gegia, Giaele,, Attilio e Nikita: ecco cosa dicono i sondaggi https://t.co/sPgglo5M5m ##nikiters BlogTivvu.com (@blogtivvu) October 13, ...... ad avere la peggio potrebbe essere. Siete d'accordo Nomination n.4 Chi vuoi SALVARE Il meno votato sarà ELIMINATO DEFINITIVAMENTE Vota tramite il link: https://t.co/MFE1yS28AJ ##... Lo scontro tra Charlie Gnocchi e George Ciupilan - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Alberto De Pisis ha avuto un tumore. La rivelazione choc arriva nel mezzo di una conversazione con Carolina Marconi. Cosa ha detto