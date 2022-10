Cosa cambia per la Grecia e l’Europa con le nuove fregate di Fincantieri

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Quattro corvette oltre a tutti i servizi integrati:ha firmato un accordo con il ministero della Difesa di Atene pernavi che andranno a rinforzare lain un momento caratterizzato da una forte strategicità dell’Egeo e del Mediterraneo orientale. Non solo la guerra in Ucraina, ma anche a soprattutto il dossier energetico nato prima del conflitto del febbraio scorso, hanno influito sulla decisione del governo greco di potenziarsi. Qui Egeo La proposta italiana non era l’unica in campo, accanto ai francesi con le corvette ammiraglia Gowind del Gruppo Navale che costruisce leBelh@rra e gli olandesi con le Corvette Sigma 10514 Damen. La proposta italiana è stata la nave oggettivamente migliore e la partnership con gli Usa diè un jolly geopolitico oggettivo. Per ...

