Conference League 2022 2023 | risultati e classifiche

Commenta per primo Le formazioni ufficiali di Zalgiris - Pyunik, quarta giornata di: Zalgiris (4 - 4 - 2) : Gertmonas; Mamic, Pavelic, Ljubisavljevic, Bopescu; Kyeremeh, Gorobsov, Buff, Ourega; Oyewusi, Oliveira. All. : Cheburin. Pyunik (4 - 3 - 3) : Yurchenko; ...La Fiorentina sale così a 7 punti nel Girone A di. Staccati proprio gli scozzesi (terzi, fermi a 3 punti), mentre rimane primo il Baakehir a 10.Vola la Fiorentina in Conference League. Al Franchi, la squadra di Italiano batte 5-1 gli scozzesi degli Hearts grazie ad un primo tempo spettacolare concluso in vantaggio di quattro gol.La Fiorentina ha battuto gli scozzesi dell'Heart of Midlothian 5-1 (4-0) in un incontro della quarta giornata di Conference League, gruppo A. Le reti viola sono state realizzate da Jovic, Biraghi, Nic ...