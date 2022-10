Blink 182 | biglietti 2023 per Unipol Arena | è caos Sono finiti? Info prevendita MyLiveNation

(Di giovedì 13 ottobre 2022) In questo articolo troverete aggiornamenti sui182, per iper l’di Casalecchio di Reno (Bologna). La band annuncia una sola data in programma in Italia neled ènel giorno di avvio delle prevendite. La band si riunisce e con la formazione originale suonerà all’di Casalecchio di Reno, Bologna, il 6 ottobre. Ad aprire il concerto The Story So Far. Due di scaglioni di avvio delle prevendite. Il 13 ottobre alle ore 10.00 parte laanticipata per gli utenti iscritti aed è. Impossibile acquistarli.esauriti? C’è grande attesa per l’unica tappa italiana dei ...

non hanno fatto in tempo ad annunciare la loro reunion con Tom DeLonge ieri che già sono tra gli headliner di un festival. La band, con il ritorno del gruppo alla formazione storica di "...E nella line up, stavolta, non potevano mancare anche i riformati. Nostalgia pop punk Un festival dedicato al pop punk Fino a pochi anni fa poteva sembrare un'operazione fallimentare. ...Il grande ritorno in concerto della band statunitense, la reunion dei Blink 182 in concerto a Bologna nel 2023. Un album in arrivo.Anche nel 2023 è stato confermato il festival When We Were Young: ecco la line up dell'evento dedicato alla musica pop punk.