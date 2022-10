Betis-Roma 1-1 | a Canales risponde Belotti | pareggio giusto

(Di giovedì 13 ottobre 2022) I giallorossi riescono a riacciuffare i padroni di casa e si stagliano a pari punti col Ludogorets in classifica, buon impatto diin coppia con Abraham dal primo minuto… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

...45 Nantes - Friburgo 0 - 4 18:45 Qarabag - Olympiakos 0 - 0 18:45 Bodø/Glimt - Arsenal 0 - 1 18:45 AEK Larnaka - Fenerbahçe 1 - 2 18:45 Dinamo Kiev - Rennes 0 - 1 18:451 - 1 18:45 Union ...(31'st Bove sv) Mourinho 6,5: In un mare di difficoltà prova a far nuotare la suafino alla riva di metà novembre. Contro ilnel doppio confronto meritava di più.Bravo 6 Ruibal 6,5 ...Le parole del centravanti giallorosso Andrea Belotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato dai giallorossi sul campo del Real Betis. Queste le sue dichiarazioni: Prestaz ...SIVIGLIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - La Roma pareggia 1-1 sul campo del Betis e sale a quota quattro nel girone C di Europa League. Dopo la beffa dell'andata all'Olimpico, Andrea Belotti trova la sua secon ...