Zazzaroni sulla Juventus | “Ho sperato che la squadra stesse giocando contro Max | invece poi ho capito che Locatelli | Bonucci

GonfiaLaRete

... sono andate in scena le prime esibizioni in direttapista dell'Auditorium del Foro Italico. ... Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan: Gabriel Garko e Giada Lini ...Al termine della performance la giuria formata da Ivan, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno espresso un giudiziocoppia Zanicchi - Peron. In ... Napoli, Zazzaroni su Mediaset: "Al Milan ruberei questi due calciatori" Ivan Zazzaroni commenta così, sul "Corriere dello Sport", la sconfitta della Juventus in Champions League ad Haifa contro il Maccabi (0-2): "Vergogna: quando basta la parola.Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato il momento positivo della Lazio Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato il momento positivo della Lazio e di ...