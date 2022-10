Terremoto de L' Aquila | risarcimento negato ad alcune vittime | ' Colpevoli di essere rimasti a dormire in casa'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Una beffa vergognosa è toccata in sorte addelde L', del 6 aprile 2009. Il tribunale civile del capoluogo abruzzese, infatti, ha deciso per un "concorso di colpa" nell'...

... a causa del crollo imputabile al sisma - avvenuto nell'aprile 2009 - morirono 24 persone, è stata accolta dalla sentenza del giudice del tribunale civile dell'Monica Croci. Dopo la tragedia ...Anche le vittime delde L'sono colpevoli. Il Tribunale civile della citta abruzzese, giudice Monica Croci, ha accolto la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di alcune persone decedute nel ...Il Tribunale civile ha riconosciuto alle vittime una corresponsabilità perché ritenute “imprudenti” a non aver abbandonato le case dopo due scosse molto forti ...E’ una colpa, per le vittime sotto le macerie del crollo, non essere usciti di casa dopo due scosse di terremoto molto forti che seguivano uno sciame sismico che durava da mesi: è un passaggio della s ...