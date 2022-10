Napoli | Ajax parte 2 Spalletti non vuole fare calcoli contro la rabbia olandese

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Imbattuta e già nei libri di storia. Ilsi prepara a sfidare l’e se stessa alle 18:45 di mercoledì.chiede autostima e non presunzione alla vigilia di una sfida che per gli olandesi è qualcosa in più dell’occasione per rimanere attaccati almeno al terzo posto del girone di Champions League. La vittoria per 6-1 ad Amsterdam è stata la più ampia di sempre per ilnelle trasferte europee e la peggiore della storia dell’nei tornei internazionali. Facile capire come la trasferta disia per Kudus e compagni la chance per riscattarsi. “Dobbiamo giocare meglio col pallone, ma anche senza – ha spiegato il tecnicoSchreuder in conferenza stampa -. Non è un problema di fragilità, siamo un po’ instabili ma non si può pensare di ...