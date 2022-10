Napoli - Ajax | Le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)ore 18:45, queste le(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp: Idasiak, Sirigu, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Simeone, Politano, Zerbin, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Ndombele. All. Spalletti(4-3-3): Pasveer, Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor; Berghius, Judus, Bergwijn. A disp: Stekelemburg, Gorter, Wijnald, Brobbey, Ocampos, Lucca, Grillitsch, Baas, Reeger, Magallan, Conceicao. All. Schreuder

Le formazioni ufficiali dimatch valido per la quarta giornata della Champions League 2022 - 23: le scelte degli allenatori Queste le formazioni ufficiali di, quarta sfida per gli azzurri nella Champions ...Dove vedere: streaming e diretta tv Il match tra, in programma al Maradona alle 18.45, sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport ...