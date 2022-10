LIVE Giro del Veneto 2022 in DIRETTA | tre in fuga | caduto Pietrobon Sono 85 i km che mancano al traguardo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEI MONDIALI DI CICLISMO SU PISTA DALLE 13.40 14.08 Media di gara costantemente sui 45,5 km/h. 14.05 Si prosegue in corsa. Al85 km! 14.00 Corridori in gara da poco più di 1h 30?. 13.56 recupera qualcosa il plotone, distacco di 3’50’’. 13.53 Percorsi 60km di gara. 13.50 Ritiro purtroppo perdopo la caduta. Costretto ad andare in ospedale per accertamenti. 13.45 Percorsi una cinquantina di chilometri. 13.41 Non cambia la situazione in gara: sempre tre davanti e il gruppo lontano. Da capiredopo la caduta. 13.38 Al comando restano Ludovic Robeet (Bingoal), Matteo Vercher (Total Energies) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior). 13.35 Nel frattempo il distacco del ...

OA Sport

Come da tradizione sul palco dell'Ariston saliranno emergenti selezionati tra i partecipanti del Tenco Ascolta (la serie diorganizzati dal Club Tenco inper l'Italia, durante i quali ...Il gruppo rock italiano, dopo i trionfi internazionali e idi pregio inper il globo, è tornato per continuare a fare quello che ha fatto finora: prendersi tutto . Clicca qui sotto per ... LIVE Giro del Veneto 2022 in DIRETTA: tre in fuga, caduto Pietrobon. Gruppo a 4' CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro del Veneto 2022, evento che darà il via al Ride the Dreamland 2022 che comprende la Serenissima Gravel, ...TRIPLICE FISCHIO AD HAIFA! I giovani bianconeri soffrono regalando un tempo agli avversari ma reagiscono trovando subito il pareggio ad inizio ripresa con Anghelè che dà il via ...