Il Papa mette in guardia dalle lamentele | “State attenti | sono un veleno alla vita”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Città del Vaticano –Francescoin: “, leun: se vi ritrovate in lamentela è quasi peccato perché non lascia crescere il desiderio”. Le parole del Pontefice arrivano a braccio durante l’Udienza Generale del mercoledì, svoltasi in una piazza San Pietro baciata dal sole. Continuando il ciclo di catechesi sul discernimento, soffermando oggi proprio sul tema del “desiderio”. “Spesso – osserva – è proprio il desiderio a fare la differenza tra un progetto riuscito, coerente e duraturo, e le mille velleità e i tanti buoni propositi di cui, come si dice, ‘è lastricato l’inferno'”. “L’epoca in cui viviamo – ammonisce ...

