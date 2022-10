Greta spiazza gli ambientalisti sul nucleare | “Un errore chiudere le centrali privilegiando il carbone”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’attivista svedeseThunbger fornisce un assist insospettabile ai sostenitori delndo anche molti. “Se lenucleari sono in attività penso che sarebbe unchiuderleil”. Ad affermarlo, in un’intervista alla tv pubblica tedesca ‘Ard‘, è l’attivista svedese in merito alla strategia di crisi del governo tedesco di rilanciare leelettriche aper ridurre la produzione di elettricità dal gas. L’Esecutivo tedesco sta inoltre valutando la possibilità di mantenere due delle trenucleari ancora in funzione in Germania collegate alla rete come riserva di emergenza oltre la data di chiusura effettiva di fine anno, ...