FALSO ATTO DI CITAZIONE DELLA POLIZIA con oggetto | DIC | Dossier n’10520 Informazioni Convocazione Internazionale

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ricevete una email con unpreoccupante, dal titolo “Re: ()” ed un allegato in pdf nel quale vi informano che siete indagati da parte delle forze di. Non preoccupatevi, si tratta di una frode. Anche se la email del mittente sembra reale “criminale-direzione.@gov.it” non credete al messaggio. La email è da cestinare. Ecco il testo: DIREZIONE CENTRALEUfficio centrale per la lotta contro il crimine legato alle tecnologie dell’informazione ecomunicazione GARANZIA DI PROCEDURA LEGALE Alla vostra attenzione: Io sottoscritto Prefetto Vittorio Rizzi, Vice direttore generalepubblica sicurezza, Direttore centraleCriminale e il servizio per la ...