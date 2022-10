Comune di Erba | Concorso per 2 Agenti Polizia Locale

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Agente di, per il settore, categoria C. Viene offerto contratto di formazione e lavoro a tempo determinato della durata di dodici mesi. Bando diE' indetta selezione pubblica concorsuale per la copertura di duedia tempo determinato per dodici mesi con contratto di formazione e lavoro, categoria C, posizione economica C1, presso settore. Requisiti ed Invio della Domanda Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo dalla data di ...