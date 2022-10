Cina | Xi Jinping impone lockdown e zero Covid eterni Paese blindato fino al 2024 Anche se la crescita frena

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nessun allentamento delle restrizioni in vista per Pechino, dove Xisi intesta la vittoria nel contenimento dei contagi. Offerti contratti "" per altri due anni. Ma l'economia ne risente Segui su affaritaliani.it

He ha accompagnato Xi in molte delle ispezioni presidenziali nelle province della, e dirige il pechinese Centro di ricerca sul pensiero economico di Xi, inaugurato all'inizio dell'anno ...Secondo le stime di Caixin, l'attività dei servizi insi è contratta a settembre dopo tre mesi ... Almeno per ora, con Xiche si appunterà la medaglia del contenimento del virus al XX ...Dirigismo e mobilitazione popolare, la ricetta che Xi presenterà al congresso del partito comunista per resistere allo scontro con gli Usa ...Il Congresso avverrà in un momento non ottimale per la Cina, tra difficoltà economiche e l'instabilità dei partner vicini come la Russia ...