Carlotta Mantovan | dove vive e cosa fa oggi la moglie di Fabrizio Frizzi | le sue commoventi parole sul conduttore

Tutti si ricordano le foto del funerale di Fabrizio Frizzi : tutta Italia rimase commossa e addolorata davanti alle immagini di, vedova del conduttore, che si accasciava sulla bara, ed il suo sguardo perso nel vuoto in mezzo alla folla. Sono passati ormai diversi anni da quel giorno:ha ...La giornalista ed ex modella ha lasciato il mondo della tv e vive in Francia con la sua Stella, nata dall'amore per il conduttore scomparso nel ...Carlotta Mantovan è tornata in tv, serena e felice, soprattutto grazie a una persone che la ha fatto ritrovare il sorriso.Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, ha rivelato che sua figlia Stella, avuta 9 anni fa con il conduttore scomparso a 60 anni nel 2018, ha un grande talento. Ospite di ‘Ballando con le Stelle ...