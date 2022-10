Calcio | Psg Campos ' Mbappè? Mai detto che vuole andar via a gennaio'

tutte le notizie di henry mbappeLeggi i commentiestero: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...La realtà, secondo la stampa transalpina, è che Mbappè non si troverebbe bene al, sia all'interno dello spogliatoio che nei rapporti con la proprietà. Non è tutto perchè, sempre secondo "Le ...'Se è felice bisognas chiederlo a lui', dice il dirigente del club parigino PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Kylian Mbappè vuole andar via a gennaio.Per passare il turno i bianconeri sono obbligati a battere Benfica e Psg (meglio se con due gol di scarto) e sperare in un regalo del Maccabi ...