Barcellona Inter 1-1 LIVE | Ter Stegen salva su Skriniar

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Allo Stadio Camp Nou, il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Camp Nou,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi1-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2? Tentativo– Primo spiovente da parte di Marcos Alonso che lancia dal cerchio di centrocampo verso l’area nerazzurra, dove si inserisce Sergi Roberto che di testa manda alto. 5? Angolo– Primo angolo per l’battuto da Calhanoglu sul primo palo dove arriva Lautaro Martinez che di testa manda a lato. 10? Occasione– Calcio d’angolo ...

Allo Stadio Camp Nou, il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Camp Nou,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi ...Segui sul nostro sito la diretta della partita tra. 22:10 50' - GOL DELL': 1 - 1 L'pareggia: grande assist di Bastoni, Barella mette giù in area e mette in rete di ...Inter e Barcellona si affronteranno mercoledì 12 ottobre alle 15:00 ET allo Spotify Camp Nou nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. L’Inter ha raccolto tre punti vincendo 1-0 ...Il rammarico è la traversa di Edin Dzeko al quarto d'ora. La palla che decide - per ora - Barcellona-Inter è quella di Ousmane Dembélé, che a pochi minuti dall'intervallo regala il vantaggio ai ...