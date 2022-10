Alluvione Marche | come aiutiamo a non dimenticare chi sta ricominciando

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È passato quasi un mese dall’che ha causato vittime e danni nelle. Una “emergenza” che dovremmo cominciare a chiamare correttamente: eventi atmosferici ormai strutturali dovuti alla crisi climatica. Dopo un’intensa copertura dell’evento l’attenzione dei media è andata scemando in pochissimi giorni: le elezioni prima, l’escalation della guerra in Ucraina, il totoministri hanno assorbito la maggior parte dell’attenzione mediatica da ciò che è accaduto tra le province di Ancona e Pesaro-Urbino. Gli italiani però tuttora non hanno dimenticato chi ancora sta soffrendo, chi è rimasto senza casa, chi ha perso un familiare o un amico, chi,Simone Bartolucci, oltre a piangere la scomparsa della sorella Noemi, aspetta notizie sulla madre, Brunella Chiù, che risulta ancora dispersa. Gli amici di Simone, tramite il Molino ...

