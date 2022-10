Ad Avellino “Il tour per la vita” del colonnello Calcagni | “Insieme si vince”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Questo è il mio, fianco a fianco. Nè un passo indietro né un passo avanti ma l’uno accanto all’altro perchépossiamo fare grandissime cose. Soltantosi“. Queste le parole delCarloquest’oggi ad. L’ufficiale dell’esercito -paracadutista, pilota ed istruttore di volo-, ammalatosi a seguito del contatto con l’uranio impoverito mentre era in missione nei Balcani nel 1996, sta percorrendo lo Stivale in bicicletta per portare un messaggio di speranza e di coraggio alle comunità. Nel pomeriggio ha incontrato il sindaco di, Gianluca Festa. “È un onore per la nostra città ospitare una personalità come il. ...

. Mercoledì 12 ottobre, alle ore 16, nell'ambito del 'per la vita', ala del progetto 'Mai arrendersi', al Comune difarà tappa il colonnello Carlo Calcagni. L'ufficiale dell'.... Il 'per la Vita' del Colonnello Carlo Calcagni - ammalatosi a contatto con l'uranio impoverito in missione di pace - con il suo 'Mai Arrendersi', arriva in Irpinia dal 10 al 14 ottobre ...L’iconico gruppo franco-britannico sarà l’11 novembre al Cine – Teatro Partenio grazie alla sinergia tra l’Associazione avellinese Fitz, guidata da Lello Pulzone e Luca Caserta, e Ponderosa Music And ...Partito lunedì da Lioni, si concluderà venerdì 14 ottobre a Mercato San Severino, il “Tour per la Vita” del colonnello del ruolo d’onore ...