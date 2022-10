Università e Metaverso | un avatar aiuta a scegliere il corso di laurea

(Di martedì 11 ottobre 2022) È online il primo servizio di orientamento universitario del: una cura di AteneiOnline assisterà gratuitamente i più giovani nella scelta del perdi studio. Un cappello dato, una maglietta bianca e un paio di jeans “virtuali”: è questo il look del nuovoAteneiOnline disponibile da oggi nella piattaforma digitale Roblox, frequentata ogni giorno da centinaia di migliaia di studenti. Obiettivo primario del nuovosarà divenire un innovativo punto di contatto tra i giovani utenti dele un team di orientatori professionisti specializzati nella formazione universitaria a distanza, che possa coniugare la complessità della scelta del perdi studi e gli aspetti ludici tipici delle più popolari ...

: un avatar aiuta a scegliere il corso di laurea È online il primo servizio di orientamento universitario del: un avatar a cura di AteneiOnline assisterà gratuitamente ...... alla Maker Faire Rome - The European Edition, per entrare in contatto con imprese,, ... dall'economia circolare alla salute, dall'IoT al recycling fino alla scoperta dele della ...