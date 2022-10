Turchia e Cina preoccupati per l' escalation in Ucraina | l' UE addestrerà 15mila militari ucraini

Lafa appello alla Russia e all'Ucraina per un cessate il fuoco "al più presto possibile". Lo ha detto il ministro turco degli Esteri Mevlut Cavusoglu in un'intervista televisiva. Laesprime ...Lafa appello alla Russia e all'Ucraina per un cessate il fuoco "al più presto possibile". Lo ha detto il ministro turco degli Esteri Mevlut Cavusoglu in un'intervista televisiva.Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.La Turchia fa appello alla Russia e all’Ucraina per un cessate il fuoco «al più presto possibile». Lo ha detto il ministro turco degli Esteri Mevlut ...