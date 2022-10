Termosifoni con un grado in meno e per meno giorni | ecco i controlli secondo il decreto

Si abbassano ie si cambiano le lampadine Si abbassano i, addirittura si spengono completamente in certe ore , si cuoce la pastail metodo "inerziale": gas spento dopo due ......ela possibilità di ottenere l'ecobonus al 65 per cento. La soluzione in questo caso è quella dei climatizzatori da utilizzare non in aggiunta ma direttamente in sostituzione dei. Una ...Massima collaborazione tra Comune e Regione, al vaglio soluzioni per scongiurare un aumento delle morosità. Rosatelli: "Elaboriamo strategia di prevenzione". Caucino: "Non permetteremo lo scoppio di u ...L'incentivo spetta anche sostituendo i termosifoni con i condizionatori, soluzione meno costosa e più rapida rispetto all'acquisto di una pompa ...