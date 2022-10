Putin incontra a San Pietroburgo il direttore generale dell' Aiea Rafael Grossi

Il Sole 24 ORE

Peskov ha fatto sapere anche chee Recep Tayyip Erdoan si vedranno domani ad Astana in Kazakhstan. Ai giornalisti che chiedevano se il presidente russo intende avere un colloquio con quello ...Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi,intanto oggi a San Pietroburgo il presidente russo, Vladimir, per parlare del futuro dell'impianto ucraino di Zaporizhzhia , di cui ... Ucraina, ultime notizie: Putin incontra il capo dell'Aiea a San Pietroburgo Guerra in Ucraina , la diretta di oggi 11 ottobre L'attacco a colpi di missili russi Kiev e altre città dell'Ucraina con un terribile bilancio di almeno 19 ...L’agenzia Ukrinform, citando l’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, riferisce che almeno una persona è morta durante il nuovo attacco ...