La studentessa prende una nota | la famiglia fa irruzione a scuola e il professore finisce in ospedale

(Di martedì 11 ottobre 2022)picchiato dai familiari di un’alunna per aver dato unaalla ragazzina. Nessuno è intervenuto. Il-stando a quanto raccontato da lui stesso- è stato raggiunto e preso a schiaffi da due individui allo scoccare della terza campanella. Il docente era finito in. I fatti sono accaduti lo scorso 23 settembre presso L'articolo proviene da Leggilo.org.

... Wibe era incinta e orfana: 'Gravidanza di sei settimane' Schiaffeggiato per una nota Il docente di economia aveva messo una nota all'alunna per la sua condotta in classe, dopodiché laha ...... Wibe era incinta e orfana: 'Gravidanza di sei settimane' Schiaffeggiato per una nota Il docente di economia aveva messo una nota all'alunna per la sua condotta in classe, dopodiché laha ...Una nota ricevuta da una 14enne, vendicata da suo padre che prende a schiaffi il docente nel corridoio dell’istituto tecnico Majorana di Bari. Il professore che viene accusato dall’alunna di avere att ...Preso a schiaffi nei corridoi della scuola, perché aveva messo un brutto voto ad un'alunna. Un professore 34enne dell'Istituto tecnico Majorana di Bari, è stato picchiato ...