La Florida e i vaccini under 40

(Di martedì 11 ottobre 2022) Su La Verità il 9 ottobre 2022 è apparso un articolo, firmato dal giornalista Alessandro Rico, dal titolo: Laferma le iniezioni40 L’articolo ci racconta della decisione presa dal “Chirurgo generale di Stato”, il dottor Joseph A. Ladapo, che il 7 ottobre 2022 ha deciso di sconsigliare alle persone sotto ai 40 anni di vaccinarsi contro COVID-19. Qui potete leggere il comunicato stampa dell’ufficio del chirurgo generale. La scelta di diffondere questo suggerimento è stata fatta sulla base di un’analisi, che potete trovare qui, condotta guarda caso dallo stesso ufficio del Chirurgo generale (che è la massima autorità sanitaria dello Stato). L‘analisi non è stata sottoposta ad alcuna revisione dei pari e l’unico luogo in cui è stata riportata è il sito del Dipartimento della salute della. Quindi un’analisi che è ...

