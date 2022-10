GF Vip | pessima notizia per i concorrenti | la drastica decisione della produzione

(Di martedì 11 ottobre 2022) GF Vip,per idel reality show: laè arrivata nelle scorse ore. È andata in onda ieri, lunedì 11 ottobre 2022, una nuova, accesissima, puntata del GF Vip 7. Una puntata in cui è accaduto di tutto: come sempre, i colpi di scena sono all’ordine del giorno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

... Siamo d'accordo tutti che Luca non è in miniera, ma nella Casa del Grande Fratello. Lui ha dei ... è intelligentissimo e quindi capisce Per quanto mi riguarda poverina ha fatto unafigura, ...Tanti hanno scritto che ha fatto unafigura e che ha fatto tutto lei. C'è chi ha espresso apprezzamenti su di lei come concorrente del GF, ma che a volte e soprattutto ieri sera è stata ...“Abbiamo “perdonato” cose peggiori, è in atto operazione pulizia ... Sia chiaro”, ha scritto Candela durante la diretta del GF Vip. "A proposito di caso Prati e dintorni (Perricciolo/Michelazzo): una ...GF Vip, pessima notizia per i concorrenti del reality show: la drastica decisione della produzione è arrivata nelle scorse ore. È andata in onda ieri, lunedì 11 ottobre 2022, una nuova, accesissima, ...