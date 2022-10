Come conservare bene i cibi sottovuoto

Leggi su decogiardino

(Di martedì 11 ottobre 2022) Conosciil cibo? Così possiamo farli durare fino a 5 volte tanto! Ecco allora , sia quelli freschi, sia quelli cucinati. Dai, vediamo insiemefare per convervare ifare ilPerci serve una macchina per ile i sacchetti appositi. Si trovano in tutti i negozi di elettrodomestici, ma anche in alcuni negozi di casalinghi, e sono pensati proprio per questa attività. Bisogna fare attenzione: i sacchetti per ilnon sono sacchetti normali,quelli per ...