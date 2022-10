(Di martedì 11 ottobre 2022) In casa Paris Saint-Germain sta per riesplodere il caso Kylian. Non è bastata la telenovela dei mesi scorsi legata al suo...

Calciomercato.com

Commenta per primo In casa Paris Saint - Germain sta per riesplodere il caso Kylian Mbappé. Non è bastata la telenovela dei mesi scorsi legata al suo possibile trasferimento al Real Madrid e la firma ...Diversi i profili sondatisocietà nerazzurra, l'ultimo in ordine di tempo sarebbe il centrale ... Nelle ultime ore starebbe prendendo corpo l'ipotesi di unritorno, quello di Juan ... Clamoroso dalla Francia: Mbappé in rotta totale col PSG, vuole la cessione a gennaio! E invece Marca lancia la bomba, clamorosa e inattesa. Secondo il quotidiano spagnolo ... E mentre si attendono conferme o smentite dal diretto interessato, l’ex Campione del Mondo francese Petit ...La notizia era stata avanzata da RMC e Marca ha confermato le indiscrezioni attraverso le sue fonti: "Il rapporto con il club è andato in frantumi. Non si tornerà indietro" Kylian Mbappé vuole lasciar ...