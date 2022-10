Celtic-Lipsia | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di martedì 11 ottobre 2022) Ecco ledi, match valido per la 4a giornata del Girone F di Champions League. La classifica vede Real Madrid a 9 punti, seguito dallo Shakthar Donetsk a 4. Terzo ila quota 3, fanalino di coda ilcon 1 punto. Calcio d’inizio alle ore 21 alPark. Arbitro dell’incontro è Halil Umut Meler. Ilsi trova in testa alla Scottish Premier League, due punti sopra i rivali cittadini dei Rangers. In campo europeo questa è l’ultima possibilità per gli scozzesi di restare in vorsa per la qualificazione. Infatti con una sconfitta sarebbero quasi certi dell’ultimo posto del girone. Il tecnico Ange Postecoglou schiera i suoi con il modulo 4-3-3, con l’ex Torino Joe Hart in porta. Il ...