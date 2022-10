Cassano punge Arrivabene | Prende un milione di euro e buoni pasto Buonanotte sognatori

Virgilio Sport

Abbonati per leggere anche ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIAMilan,Pippo Inzaghi . Già quest'ultima frase ha sollevato le reazioni dei fan del norvegese sui social network. Ma la vera buferal'ha scatenata quando è andato a stuzzicare ... Cassano punge la leggenda del Milan: i tifosi si ribellano La Juventus torna a vincere in Champions League, ma Cassano non è d'accordo: le parole dell'ex calciatore sui bianconeri ...CASSANO PUNGE LEAO. “120, 130, 150 milioni… non li vale assolutamente e mi importa poco di quanto dicono che possa valere. (Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com) ...