Berrettini | “La mia stagione è da 8 Per le Finals non si molla fino alla fine”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 11 ottobre 2022) Firenze – Ha ricevuto le Chiavi di Firenze Matteo. Il Sindaco della città toscana le ha consegnate al tennista romano prima della partita Fiorentina-Lazio allo Stadio Franchi. Una grande emozione per l’azzurro che si appresta a giocare l’Atp 250 di Firenze. Una passione nata da bambino perquella per la squadra viola e poi crescendo è arrivato il tennis a farlo innamorare. Arriva da un’esperienza straordinaria come italiano tra i Big d’Europa. Assistere all’addio al tennis di Roger Federer l’ha segnato dentro: “Mi ha lasciato tantissimo amore per lo sport – ha detto ai microfoni di SkySport -, ha fatto piangere e ha pianto. Essere stato lì è stato memorabile”. Parlando della suaha proseguito: “Sono in forma, le settimane importanti saranno a Vienna e Parigi ma un buon risultato qui a Firenze dà fiducia. ...