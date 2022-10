1 su 4 a rischio povertà o esclusione sociale nel 2021

(Di martedì 11 ottobre 2022) Nelpoco più di un quarto della popolazione è adi(25,4%), quota sostanzialmente stabile rispetto al 2020 (25,3%) e al 2019 (25,6%). Lo ha reso noto l'Istat. Gli individui asono quasi 15 milioni e il Mezzogiorno resta l`area del Paese con la percentuale più alta(41,2%). In lieve peggioramento la disuguaglianza nel 2020: il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere (5,7 nel 2019). Questo valore sarebbe stato decisamente più alto (6,9) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie. Il reddito netto medio delle famiglie è di 32.812 euro annui nel 2020. Gli interventi di sostegno (reddito di cittadinanza e ...

... con l'obiettivo di favorire l'integrazione dei soggetti aper prevenire eventuali ... equa e inclusiva per tutti, contrastando fenomeni dieducativa, in particolare tra i minori di ...E aumenta, specie tra chi è già nella soglia di, il numero di coloro che non riescono a fare fronte alle rate condominiali, aumenta ilmorosità', conclude.