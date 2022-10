Wta San Diego 2022 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 10 ottobre con Trevisan

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ecco il, glie l’didi10per il Wta 500 di San. Parte uno dei tornei con il campo partecipanti più di alto livello della stagione. Basta vedere i due match della sessione serale odierna: già dalla prima giornata si parte con Caroline Garcia contro Danielle Collins e Bianca Andreescu contro Samsonova. Sul secondo campo indi importanza c’è l’esordio anche di Martina, la quale trova la qualificata colombiana Osorio. TABELLONE PRINCIPALEE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY STADIUM COURTOre 20:30 – Keys vs Perez a seguire – Chirico vs Riske-AmritrajNon prima delle 02:30 – (7) Garcia vs Collins a seguire – Andreescu vs ...

Alizé Cornet sfiderà Elise Mertens nella finale del250 di Monastir 2022 . I tifosi tunisini non potranno tifare per la loro beniamina Ons Jabeur ...si sono affrontate sul veloce indoor di...Il circuitosi dividerà invece tra la tappa europea di Cluj - Napoca e quella americana diDiego. In Romania occhi puntati sulle azzurre Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti mentre nel torneo ...Il tabellone completo del torneo WTA 500 di San Diego, che sul cemento della città statunitense vede al via ben sette Top-10. Presente Martina Trevisan.La toscana è l'unica azzurra al via nel main draw ed esordirà al primo turno con una giocatrice proveniente dalle qualificazioni ...