(Di lunedì 10 ottobre 2022)(AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Apre acon il primo ministro dell'Australia, il premier dello Stato Western Australia e il suo ministro dei Trasporti la nuova linea ferroviaria, una metropolitana di superficie che collega la periferia con il, passando per l'internazionale. Il Forrestfield-Airport Link (questo il nome della linea, ribattezzata Airport Line), realizzato da, è una delle più grandi opere di mobilità sostenibile della regione. Per il ministro dei Trasporti del Western Australia, Rita Saffioti, si tratta di “uno dei progetti infrastrutturali di trasporto pubblico più grandi e complessi che il nostro stato abbia mai intrapreso. Orgogliosa di vedere in funzione la nuova linea”. La nuova linea cittadina accorcia le distanze all'interno della metropoli, permettendo ...

Tiscali Notizie

Dal 2021,è anche parte dell'indice di sostenibilità MIB ESG Index di Borsa Italiana. L'... uno dei corsi d'acqua più inquinati al mondo, il Forrestfield - Airport Link di, la nuova linea ...Sempre in Australia, asta completando il Forrestfield - Airport Link, per il collegamento ferroviario della periferia orientale con il centro della città. A Sydney, ha realizzato il ... Webuild, a Perth collegamento ferroviario tra aeroporto e centro città PERTH (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Apre a Perth con il primo ministro dell’Australia, il premier dello Stato Western Australia e il suo ministro dei Trasporti la nuova linea ferroviaria, una metropolitan ...Transport companies that operate electric-powered buses and trams can help balance renewable power grids by recharging batteries with excess energy, says Kelsian Group boss Clint Feuerherdt.