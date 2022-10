Verissimo | Max Cavallari ricorda commosso Bruno Arena e rivela | “La mia prima figlia è sua nipote”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) A una settimana dalla morte di, la sua famiglia insieme al compagno di sempre Maxha volutorlo nel salotto di. Un momento di forte commozione, in cui, assieme alla conduttrice Silvia Toffanin, si èto il malore che colpì nove anni fa il comico del duo “I fichi d’India“, costringendolo su una sedia a rotelle e cambiando per sempre la sua vita.ebbe infatti un’aneurisma cerebrale poco dopo aver terminato le registrazioni di una puntata di Zelig: venne ricoverato d’urgenza al San Raffaele di Milano e finì in coma, ma i medici riuscirono a salvarlo. “La vita è cambiata per tutta la famiglia, di colpo. Questi anni li ha regalati a noi, è stato il nostro eroe – ha spiegato sua moglie Rosy -. Ci siamo sempre detti che se ...

Dopo la scomparsa di Bruno Arena,Cavallari e la famiglia l'hanno voluto ricordare a. Oltre a loro a mandare un video messaggio per il famoso comico sono stati numerosi amici e colleghi. Ecco il video Mediaset .Galleria fotograficaCavallari, Gianluca Arena e Rosy Marrone ricordano Bruno Arena a4 di 9Cavallari non trattiene le lacrime ricordando Bruno Arena, s comparso il 27 settembre ( ...Nella puntata di domenica 9 ottobre di Verissimo, Max Cavallari ha ricordato, tra lacrime e sorrisi, l'amico e compagno di avventure Bruno Arena, scomparso il 27 settembre scorso: "Mi manca, eravamo c ...