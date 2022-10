Uomini e Donne | Ida Platano ha deciso | Riccardo Guarnieri addio!

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Nella puntata di, in onda oggi su Canale 5, Idahadi chiudere per sempre con

Il famoso volto protagonista del programma condotto da Maria De Filippi racconta un doloroso dettaglio del suo ...Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ancora una lite aNuova lite nello studio ditra Ida Platano e Riccardo Guarnieri . Nella puntata del dating show del 10 ottobre, Maria De Filippi chiama al centro dello studio la dama e ...Le bombe cadono su uomini, donne e bambini. Ognuno di questi missili isola ulteriormente la Russia e rafforza la nostra convinzione di difendere chi si batte per la propria libertà". Lo afferma in una ...Cos’è successo nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi su Canale 5 Ovviamente si è tornati a parlare nuovamente di Riccardo e Ida che non riescono proprio a non discutere e a litigare ...