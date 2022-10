Ucraina | la Germania convoca un G7 urgente

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Lahato per domani alle 14 un vertice straordinarie edei leader del G7 a cui parteciperà, in video collegamento, anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky per discutere degli ultimi sviluppi indopo gli attacchi missilistici russi di oggi. Dopo i massicci bombardamenti russi sull’lahato per domani un vertice straordinario dei leader del G7 A renderlo noto è stato il portavoce del cancelliere Olaf Scholz, Steffen Hebestreit, esprimendo la condanna del governo tedesco – presidente di turno del G7 – “nei termini più forti possibili” dei pesanti attacchi missilistici russi rivendicati da Putin con nuove minacce rivolte verso Kiev. La sezione visti del consolato tedesco a Kiev colpita durante i bombardamenti ...