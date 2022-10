Matteo Berrettini | tifoso viola e adesso anche fiorentino | Nardella consegna le chiavi di Firenze

è fiorentino d'adozione. Il numero uno del tennis italiano, romano di nascita, ha da poco ricevuto le chiavi della città di Firenze per mano del sindaco Dario Nardella . Con una ...20:30 Le squadre rientrano negli spogliatoi 20:12 Le squadre iniziano il riscaldamento 19:50 Allo stadio anche, noto tifoso Viola, che oggi ha ricevuto le chiavi della città Le ...Al noto tennista Matteo Berrettini sono state consegnate le Chiavi della Città di Firenze dal sindaco Dario Nardella e alla presenza della Fiorentina, in una cerimonia andata in scena al Franchi prima ...Un bellissimo riconoscimento nella sua seconda casa. Matteo Berrettini ha ricevuto le chiavi della città di Firenze al centro dello stadio Artemio Franchi, prima della partita della sua squadra del ...