La scure sull’export tech fa molto male alle aziende cinesi e un po’ a quelle Usa

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Le ripercussioni negative che sta avendo Huawei presto potrebbero subirle molte più. È questo l’intento dell’amministrazione di Joe Biden, che venerdì ha pubblicato le nuove regole per l’export verso la Cina,più stringenti rispetto al passato. Per portare microchip in terra d’Oriente serviranno delle concessioni difficili da ottenere, così comecomplesso sarà per Pechino produrli con strumenti americani. Si tratta soprattutto di apparecchiature militari che Washington non vuole fornire per evitare che il suo competitor per eccellenza si possa rafforzare con il suo aiuto. Delle precise misure prese dal presidente statunitense già ne scrivevamo su questo giornale e l’effetto che queste potrebbero avere appare devastante. “Per dirla in parole povere, stanno ...