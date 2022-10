Il Super Res Zoom di Google Pixel 7 Pro all’opera in questi scatti sample

GizChina.it

A distanza di qualche giorno dalla presentazione e appena tre giorni dall'avvio delle vendite al pubblico, Google ha pubblicato le prime foto che dimostrano le capacità del Super-Res Zoom di Pixel 7 Pro, una delle grandi novità della fotocamera di quest'anno che che grazie alla telefoto, montata esclusivamente nel modello più prestigioso, è in grado di spingersi fino a 30x.