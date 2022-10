Fedez e Salmo stanno preparando un pezzo insieme?

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo il litigio avvenuto in pandemia, la riappacificazione a San Siro, i due rappersuonanoin una jam session.: “Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco”– instagramCirca due ore fa entrambi gli artisti hanno pubblicato il video di una mini jam dal sound punk-rock, sulla falsa riga dei Blink-182. Nel breve video, del tutto informale, si vedono in una salettaalla chitarra elettrica,al basso e Jacopo Volpe, già membro della band del rapper di Olbia, alla batteria, come se fossero tre amici riuniti a suonare per diletto. Considerati gli attriti, come direbbe, “velenosetti” tra i due, continuano a crescere ...

Rolling Stone Italia

Nuovo episodio a sorpresa nella storia tra i due "nemiciamici". In passato i due rapper erano stati coinvolti in una faida sui social, in seguito alle polemiche scatenate dal concerto tenuto daad Olbia nell'agosto 2021, periodo in cui erano ...Ciò che sorprende i fan è la conferma della ritrovata amicizia tra- il primo alla chitarra, il secondo al basso - dopo i dissapori trascinati lungo tempo. Non è dato sapere se i due ... L’avete vista la mini jam di Fedez con Salmo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Probabilmente niente, solo un convivio tra due amanti del punk rock. In un video postato sui social e condiviso dai due artisti, Fedez suona con Salmo in una jam session in power trio con Jacopo Volpe ...