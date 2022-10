Cristiano Ronaldo da record | 700 gol nei club

Leggi su agi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) AGI - È arrivata la prima gioia perin una stagione finora travagliata, tra valigie fatte e poi disfatte, sostituzioni e nervosismi, al Manchester United. Il campione portoghese ha segnato contro l'Everton il suo gol numero 700 in carriera con la maglia deientrando, per l'ennesima volta, dalla panchina e consegnando ai suoi una vittoria in rimonta per 2-1. L'ex giocatore della Juventus sembrava destinato ad abbandonare i 'Red Devils' in estate, alla ricerca di una squadra che gli permettesse di giocare in Champions League. Ogni possibile destinazione è sfumata, giorno dopo giorno, trattativa dopo trattativa, costringendo il numero 7 a rimanere, scontento e infelice, alla corte di Ten Hag, tecnico olandese arrivato in estate dall'Ajax. Un tecnico duro, senza fronzoli, che ha deciso di non fare sconti neanche a ...