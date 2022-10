Chirico | 'Allegri ricorda Delneri La Juve è ancora molto malata e lui non sa come guarirla'

ilBianconero

Non accadeva da talmente tanto tempo da aver perso il conto noi e la stessa Juve .' Nello spogliatoio non ci credevamo d'esserci riusciti', ha confessato. Doppio alleluia! È altrettanto ...A '1 Football Club', su 1 Station Radio, è intervenuto Marcello, direttore del portale IlBianconero.com, per fare il punto sulla situazione della Juventus in vista della gara di domani con il Bologna Chirico: 'Allegri sei tu che li alleni, cosa fate durante la settimana Ma ci sono anche le colpe di Orsato!' Marcello Chirico interviene dopo Milan-Juve: "Siamo di fronte alla peggior classe arbitrale della storia" dice il giornalista.Un passo avanti, due indietro. La Juventus é tornata quella vista prima della sosta nazionali, quella di Monza. Di nuove testa bassa, di nuovo palloni da raccogliere da dentro la rete. Un fallimento, ...