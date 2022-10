Calcio | Sampdoria | quasi 2 mesi di stop per Murillo

Brutta tegola per lache perderà per quasi due mesi il difensore colombiano Jeison Murillo che si era infortunato sabato nella gara a Bologna. Gli accertamenti diagnostici effettuati in data odierna al ...Tornando alnostrano, hanno bisogno di un risultato positivo per risalire la china visti i ... Fiorentina* 9, Spezia e Empoli 8, Lecce 7, Bologna 7, Hellas Verona 5, Cremonese 3,3*una ...Brutta tegola per la Sampdoria che perderà per quasi due mesi il difensore colombiano Jeison Murillo che si era infortunato sabato nella gara a Bologna. Gli accertamenti diagnostici effettuati in data ...Nonostante il 4-2 sul Volendam in campionato la squadra di Schreuder è ancora sotto shock dopo l'umiliazione subita all'andata contro gli azzurri e si prepara a contenere i danni in vista della sfida ...