Brighton | Mwepu si ritira dal calcio a 24 anni per una seria malattia cardiaca ereditaria

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Ilha annunciato il ritiro daldel suo centrocampista zambiano, Enock. Ha solo 24, ma non può più giocare per un problema cardiaco ereditario. Un problema serio, chiarisce il club inglese.si era sentito male durante il volo per raggiungere la sua Nazionale, il mese scorso. Era subito rientrato in Inghilterra per sottoporsi ad alcuni esami. Oggi il responso. Siperché, se restasse in campo, a livelli professionistici, sarebbe “estremamente elevato il rischio di un arresto cardiaco”. Di seguito il comunicato del. Enockè stato costretto a interrompere la sua carriera da giocatore in seguito alla diagnosi di una. La ...