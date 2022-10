Barcellona - Inter | Iniesta | Xavi aveva ragione a protestare

Andres Iniesta, ex bandiera del, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato di, prevista per mercoledì 12 ottobre: "All'andata è stato un risultato molto molto negativo per ilviste le conseguenze che porta con sé per il ritorno. Le lamentele di ...Simone Inzaghi ha finalmente messo i puntini, i suoi puntini, sulle "i". Ha piantato alcune bandierine in campo e imposto all'un cambio nello stile e negli uomini: in vista dele di una rimonta in campionato non è poca cosa. Prima della sosta gli si chiedeva interventismo, polso fermo, decisioni nette per ...Cori contro i nerazzurri, al Camp Nou per la squadra di Simone Inzaghi si preannuncia un impegno caldissimo dopo le polemiche dell'andata ...Due giorni alla sfida del 'Camp Nou' che potrebbe essere decisiva per entrambe le squadre in ottica qualificazione agli ottavi di Champions ...