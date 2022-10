Allegri al bivio | il tecnico cerca subito il riscatto | ma non può fallire domani in Champions e sabato con il Toro

La Stampa

È il primo verostagionale, siamo ai limiti della gara senza ritorno. Una sconfitta nella ... "Giochiamo contro i campioni d'Italia - dice Max- , e sarà più difficile del solito. Vengono ...La partita è però ancora più delicata per la Juventus del grande ex Massimiliano, ... in vista però del big - match di oggi, che ha il valore di untra una vera e propria rinascita che ... Allegri al bivio, il tecnico cerca subito il riscatto, ma non può fallire domani in Champions e sabato con il… La Juventus, martedì 11 Ottobre in Champions League, dovrà vincere la sfida contro il Maccabi Haifa per non affondare definitivamente ...Pioli ritrova Theo Hernandez e ricostruisce la catena titolare di sinistra con Leao. Tra le file dei bianconeri ritorna Milik ...